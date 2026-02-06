Eleitores têm 90 dias para regularização do título eleitoral

Faltam exatamente 90 dias para o fim do prazo de regularização do título eleitoral em todo o Brasil, de acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Após essa data, o cadastro eleitoral será fechado e não será possível fazer alterações ou transferências, sendo reaberto o prazo apenas após o 2º turno das eleições de outubro.

De acordo com a Lei das Eleições (Lei nº 9.504/1997), o encerramento ocorre 150 dias antes da eleição. Sendo assim, como esse ano o 1º turno do pleito será no dia 4 de outubro, a data-limite e improrrogável para ficar quite com as obrigações eleitorais é no dia 6 de maio.

Assim, quem deseja realizar transferência de domicílio, alteração de endereço ou local de votação, tirar o primeiro título eleitoral, revisão eleitoral, atualização de dados cadastrais ou cadastro de biometria tem aproximadamente quatro meses para procurar o Fórum Eleitoral mais próximo para regularizar a situação. Importante não deixar para a última hora, a fim de evitar filas, eventuais instabilidades do sistema ou imprevistos.

Quem não estiver em dia com a Justiça Eleitoral, não poderá votar nas eleições de outubro. Em Mato Grosso do Sul, mais 81 mil eleitores têm alguma pendência com a Justiça Eleitoral.

Como consultar?

Para consultar sua situação eleitoral, basta acessar o autoatendimento do Tribunal Superior Eleitoral - (TSE) e preencher seus dados.

Como regularizar?

Em Campo Grande, a Central de Atendimento Ao Eleitor funciona das 12 às 18h, e está localizada na Rua Delegado José Alfredo Hardman, 180, Jardim Veraneio. Também há atendimento Eleitoral no Centro Integrado de Justiça - (CIJUS), das 12h às 18h.

O horário de expediente é o mesmo para os Fóruns Eleitorais localizados no interior do Estado. (Confira a lista de endereços).

