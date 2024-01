Em maratona por 11 cidades, Barbosinha investiu mais de R$ 350 milhões em MS

O governador em exercício, Barbosinha, encerrou neste sábado (13), a agenda de visitas em que passou por 11 municípios do Estado, entre os compromissos assumidos desde o dia 2 de janeiro de 2024, quando foi empossado governador em exercício de Mato Grosso do Sul, por conta do período de descanso do titular, o governador Eduardo Riedel. Nesse período, autorizou, entregou obras e lançou novas frentes de serviço que ultrapassam a casa dos R$ 350 milhões em melhorias para essas comunidades.

Barbosinha se deslocou para as cidades de Itaporã, Caarapó, Dourados, Itaquiraí, Naviraí, Coronel Sapucaia, Amambai, Vicentina, Deodápolis, Glória de Dourados e Angélica.

O vice-governador ressaltou a boa convivência e a harmonia predominante no Governo. “O governador Eduardo Riedel pode viajar com tranquilidade, passar as suas férias sem sobressaltos, porque sabe que tem um vice disposto a colaborar, a ajudar, porque tem um vice leal, trabalhador e que continua tocando o Estado. MS segue caminhando, toda a equipe trabalhando em sintonia, e é assim que vamos continuar fazendo, até o último dia dos nossos quatro anos de mandato”, garantiu.

Nessa maratona pelo interior de MS, acompanhado pelos secretários de Infraestrutura e Logística, Hélio Peluffo, da Educação, Hélio Daher, da Casa Civil, Eduardo Rocha, dos adjuntos da Semadesc, Walter Carneiro Júnior e da Saúde, Christine Maymonne, Barbosinha manteve encontros com prefeitos, vereadores, lideranças regionais e ainda pode encaminhar reivindicações protocoladas por meio das articulações com deputados da região, como Zé Teixeira, Renato Câmara, Lia Nogueira e Geraldo Resende.

O governador Eduardo Riedel retorna ao comando do Estado nesta segunda-feira (15), após período de férias desde o dia 26 de dezembro. Com a chegada do chefe do Executivo, Barbosinha volta à função de vice-governador.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp. Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no IOS ou Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também