Em posse de secretários, Reinaldo fala em “trabalhar com objetivos e metas factíveis”

Da redação com informações da assessoria

O governador Reinaldo Azambuja reiterou, durante seu discurso na posse dos secretários para o segundo mandato, que vai trabalhar, junto com sua equipe, “com objetivos claros e metas factíveis, alcançáveis”. “A ordem é seguir em frente, buscando de forma obsessiva resultados”, afirmou.

Reinaldo agradeceu a equipe de governo do primeiro mandato (2015/2018) e lembrou-se do “tempo de trabalho duro, marcado pelo enfrentamento de problemas e desafios enormes”. “E jamais faltou a equipe coragem e dedicação às causas do estado”, afirmou.

Para o governador, o trabalho desenvolvido na primeira gestão surtiu resultados positivos diante da sociedade. “86% dos compromissos assumidos com a população foram entregues”, destacou

Ao dirigir a palavra a sua nova equipe, Reinaldo afirmou que os escolheu para atender e servir a um único interesse: o interesse público. “Isso significa que cada decisão, no dia a dia da administração, deve estar pautada pelo regime de máxima austeridade e o rigoroso zelo com cada centavo de dinheiro público, resultado dos impostos pagos com tanto sacrifício pela população”, pontuou.

Agora, para o governador, o momento é de seguir em frente, “buscando de forma obsessiva” mais resultados.

Confira a lista dos secretários do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul que tomaram posse:

- Antônio Carlos Videira – Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp);

- Carlos Alberto de Assis – Chefia de Gabinete do Governador (Gabgov)

- Carlos Eduardo Girão – Controladoria-Geral do Estado (CGE-MS);

- Eduardo Corrêa Riedel – Secretaria de Estado de Governo e Gestão Estratégica (Segov);

- Elisa Cléia Pinheiro Rodrigues Nobre – Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast);

- Fabíola Marquetti Sanches Rahim – Procuradoria-Geral do Estado (PGE-MS);

- Felipe Mattos de Lima Ribeiro – Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz);

- Geraldo Resende Pereira – Secretaria de Estado de Saúde (SES);

- Jaime Elias Verruck – Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro);

- Maria Cecilia Amendola da Motta – Secretaria de Estado de Educação (SED);

- Murilo Zauith – Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra);

- Roberto Hashioka – Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização (SAD);

- Sérgio de Paula – Secretaria Especial de Articulação Política.

