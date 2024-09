Em visita às Moreninhas, Beto promete incluir o bairro em plano de recapeamento

Sarah Chaves, com informações da assessoria

Em visita a um dos bairros mais populosos da cidade no domingo (22), o candidato a prefeito Beto Pereira (PSDB) realizou uma caminhada pela feira livre, além de conceder entrevista à Rádio Moreninhas, onde teve a chance de discutir os desafios e as oportunidades para a região.

Em sua visita à feira, ele se comprometeu a incluir a região das Moreninhas no plano de recapeamento que promete abranger 400 km de ruas em Campo Grande. "Serão ruas dos bairros Nova Jerusalém, Santa Felicidade e Moreninhas 4. Faremos uma evolução na questão de asfalto em Campo Grande nos próximos quatro anos", destacou Beto.

O candidato declarou que pretende implementar uma intervenção para interligar três avenidas importantes da região, por meio da construção de um novo acesso entre a Avenida Guaicurus, a Avenida Ernesto Geisel (Norte-Sul) e a Avenida Gunter Hans.

Ele destacou diversos compromissos em seu plano de governo, especialmente voltados para a revitalização do Parque Jacques da Luz, transformando o local em um complexo esportivo, com a reforma do estádio de futebol, melhorias que incluem gramado, ampliação dos vestiários, cobertura das arquibancadas e novos bancos de reserva para atender a jogos profissionais.

Autor da lei "Amigos do Parque", Beto apresentou propostas para a promover o uso das ruas e parques para atividades físicas aos finais de semana.

Beto também se comprometeu a reativar o Hospital da Mulher e a realizar partos na maternidade do bairro, enfatizando a importância desses serviços para a saúde das mulheres da região.

