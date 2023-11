Emendas de Gerson Claro atenderão oito cidades

As prefeituras e instituições de vários municípios de Mato Grosso do Sul serão beneficiadas por emendas parlamentares do deputado Gerson Claro, que foram liberadas pelo Governo do Estado.

Os recursos na área da saúde serão aplicados na compra de medicamentos, insumos hospitalares, aquisição de ambulâncias.

Em Anaurilândia, sugestão do vereador Rafael Gusmão, a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) recebeu recursos para a aquisição de novos mobiliários. Atualmente, a instituição atende 70 pessoas com deficiência intelectual, múltipla e transtorno global do desenvolvimento.

Já em Jardim, o Hospital Marechal Rondon, que atende vários municípios da região, receberá, por indicação do ex-vereador Jaime Echeverria, recursos na compra de insumos como soro fisiológico e esparadrapo.

A Capital também foi beneficiada com as emendas. O Hospital do Câncer Alfredo Abrão receberá emenda coletiva para a compra de uma nova ambulância.

As prefeituras de Maracaju, Água Clara, Bodoquena, Selvíria e Sidrolândia receberam recursos que serão aplicados no custeio da saúde.

Municípios beneficiados

Um total de 34 municípios, 14 instituições filantrópicas e 4 escolas estaduais serão beneficiadas pelas emendas parlamentares do deputado.

Do valor total de R$ 2 milhões, que corresponde a cota de cada parlamentar, mais da metade desse valor, R$ 1 milhão vai para investimento e custeio da saúde, R$ 725.500,00 para projetos na área da assistência social e R$ 200 mil destinados à compra de equipamentos para a educação.

Para o setor da educação, foram destinados recursos para comprar de ar-condicionado, equipamentos multimídia, impressoras, notebooks, armários, além de datashow.

