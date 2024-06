Empresa lança software que auxiliará no combate às fake news nas eleições

A empresa sul-mato-grossense Tempo Real lançou, em preparação para as eleições municipais deste ano, o software “Radar Eleitoral”, que utilizará os dados das inserções das propagandas em rádio e televisão e também faz busca de palavras chaves nas redes sociais para ajudar no combate às fake news.

A diretora da Tempo Real, Ana Paula Elói, explica que, com a ajuda de inteligência artificial (IA), será possível acompanhar, instantaneamente, as inserções, buscando coibir a divulgação de informações falsas que possam ser prejudiciais ao pleito municipal.

“É um trabalho já desenvolvido de forma presencial, mas somente agora será aplicável via digital, usando inteligência artificial. A tecnologia é nossa aliada quando falamos de agilidade e otimização de resultados, mas o impacto também existe quando falamos de abrangência e maior equiparação das candidaturas, pois o app chega a todos os municípios do País e cabe em qualquer orçamento”, explicou Ana Paula Elói.

Além do acompanhamento atrás de fake news e notícias negativas ou difamatórias, o software também funciona trazendo relatórios detalhados, com possibilidade de personalização das análises conforme o desejado.

