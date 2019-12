Empréstimo de R$ 96 milhões é aprovado por vereadores

Marya Eduarda Lobo, com informações da assessoria

Os vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande aprovaram, nesta terça-feira (3), o empréstimo no valor de R$ 96.141.296,96 milhões para que a prefeitura invista a verba no programa Pró-Transporte no município de Campo Grande.

O empréstimo será viabilizado pela Caixa Econômica Federal. O programa irá beneficiar as ruas avenida Cônsul Assaf Trad, avenida Coronel Antonino, avenida Mato Grosso, rua Alegrete, rua 25 de dezembro, rua Rui Barbosa e avenida Costa e Silva.

Ainda em Plenário, os vereadores transformaram o Veto Total do Executivo Municipal em Veto Parcial ao projeto de lei n° 9.345/19, onde mantiveram o Veto Parcial ao Art. 4 do parágrafo único, ao referido projeto, que altera e acrescenta dispositivos à lei n. 4.584, de 21 de dezembro de 2017, que dispõe sobre o Sistema Municipal de Transporte Coletivo de Campo Grande. A proposta é de autoria do vereador Prof. João Rocha.

Deixe seu Comentário

Leia Também