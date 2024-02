Estado Palestino é a solução de Lula para guerra na Faixa de Gaza

O conflito conhecido como Guerra Israel-Gaza, Israel-Hamas, ou simplesmente Faixa de Gaza, iniciou em outubro de 2023 com um ataque terrorista coordenado por vários grupos militantes palestinos contra cidades israelenses. Nesse sábado, o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva (PT), discursou em Addis Ababa, capital da Etiópia, e disse sua opinião para solucionar os ataques.

Na abertura da 37º Cúpula da União Africana, Lula disse que a solução definitiva para a guerra é a criação de um Estado palestino reconhecido pela ONU. “O momento é propício para resgatar as melhores tradições humanistas dos grandes líderes da descolonização africana”, afirmou o presidente.

Lula defendeu que ser humanista é condenar os ataques perpetrados pelo Hamas contra os israelenses, e que essa solução para o conflito será duradoura. O presidente ainda pediu um Conselho de Segurança sem poder de veto.

Durante seu discurso, ele ainda pediu que a ONU se fortaleça e que tenha um Conselho de Segurança mais representativo. Concluindo sua fala, Lula afirmou que armas não é a solução, e sim uma estratégia política e diplomática.

