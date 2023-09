Evento para discutir combate a crimes fronteiriços acontece hoje e amanhã no Bioparque

O Bioparque recebe hoje e amanhã (28 e 29), o SULMaSSP, encontro que reúne os secretários de Segurança Pública do Mato Grosso do Sul, de São Paulo, do Paraná, Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, com o objetivo de atuar de forma coordenada para ampliar e fortalecer a repressão aos crimes nas fronteiras do Brasil com o Paraguai e a Bolívia e, nas divisas entre os estados que compõem o bloco.

Estarão presentes no evento o anfitrião do SULMaSSP, secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul, Antonio Carlos Videira, o secretário de Segurança de São Paulo, Guilherme Derrite, o secretário de Segurança Pública do Paraná, Hudson Leôncio Teixeira, o secretário Adjunto de Segurança Pública de Santa Catarina, Freibergue Rubem Nascimento e o secretário de Segurança Pública Adjunto do Rio Grande do Sul, Mário Yukio Ikeda.

Também estarão presentes no evento os Comandantes-Gerais das Polícias Militares e dos Corpos de Bombeiros Militares, os Delegados-Gerais das Polícias Civil, os diretores das Polícias Penais, das Perícias Criminais e dos Centros Integrados de Comando e Controle dos cinco estados que compõem o bloco do SULMaSSP.

Entre os assuntos que estarão em pauta nos dois dias de evento estão os crimes nas fronteiras e divisas, em especial aqueles cometidos no campo. Além disso, o evento terá ainda um debate em câmaras temáticas, que acontecem na sexta-feira, dia 29 de setembro, entre as forças policiais e entre os Secretários de Segurança Pública, sobre a desarticulação do crime organizado e em mais segurança para as cidades e para o campo, fronteiras e rota bioceânica.

Na abertura do SULMaSSP, que acontece nesta quinta-feira (28/09/), às 14h no Bioparque, em Campo Grande, será assinado um acordo para instituir Grupos de Estudo e nomear recursos humanos, que irão realizar análises, proposição de ações e iniciativas para formular políticas em segurança pública.

Deixe seu Comentário

Leia Também