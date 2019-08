Ex-presidente Lula será transferido para prisão em São Paulo

Priscilla Porangaba, com informações do Congresso em Foco

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva teve a transferência de Curitiba para São Paulo autorizada pela juíza substituta Carolina Lebbos, da 12ª Vara Federal de Curitiba. A decisão não informa onde o petista ficará preso em São Paulo.

Lula está na capital do Paraná desde 7 de abril de 2018 em uma cela especial na sede da Polícia Federal. Ele foi preso pela Operação Lava Jato.

O superintendente da Polícia Federal, Luciano Flores foi quem pediu a transferência, ele argumenta que a prisão do petista altera a rotina do prédio da instituição. No despacho, a juíza levou em consideração ainda alegação da defesa do petista.

Segundo o advogada Cristiano Zanin, em São Paulo, Lula ficará mais próximo de seus familiares e amigos.

Zanin afirma que “é fundamental que o Supremo Tribunal Federal dê continuidade ao julgamento do habeas corpus para reverter essa prisão injusta e o constrangimento ilegal que está sendo imposto ao ex-presidente Lula”.

