Ex-presidente do Vasco, Antônio Calçada morre aos 96 anos

O ex-presidente do Vasco da Gama, Antônio Soares Calçada, morreu nesta terça-feira (5) aos 96 anos, no Rio de Janeiro.

Mandatário que ficou mais tempo à frente do clube por 18 anos, Calçada morreu vítima de complicações causadas por uma infecção abdominal.



Ele ocupou o cargo de 1983 a 2000, um dos períodos mais vitoriosos da história do clube. Sob sua presidência, o Vasco foi tricampeão brasileiro (1989, 1997 e 2000), campeão da Copa Libertadores (1998) e de uma Copa Mercosul (2000), além de seis campeonatos estaduais.



Nascido em Portugal em abril de 1923, Calçada chegou ao Brasil em 1935 e ingressou no quadro social do clube em 1942.

Segundo informações do site do Vasco, com a morte de Calçada, o único ex-presidente do clube ainda vivo é o ex-jogador Roberto Dinamite.

