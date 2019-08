Homem morre depois de procurar socorro com corte no pescoço

Um homem que ainda não foi identificado morreu na quinta-feira (1º) depois de procurar atendimento médico em um hospital de Tacuru. Ele apresentava cortes no pescoço.

A vítima chegou andando ao hospital e não portava documentos. O homem com aparência indígena não conseguia se comunicar devido as lesões. Com a gravidade do ferimento, ele precisou ser encaminhado para o Hospital da Vida, em Dourados, onde morreu ontem mesmo.

De acordo com o registro policial, a vítima pode ter se envolvido em uma briga durante a madrugada. O caso é investigado e o corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal.

