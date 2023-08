Na Capital, ministro lança R$ 200 mi para financiar empreendimentos de mulheres

Após a assinatura do da Governança do Pacto das Águas, o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), Waldez Góis, junto com a superintendente Desenvolvimento do Centro-Oeste (Sudeco), Rose Modesto, realizou o lançamento do FCO (Fundo Constitucional de Financiamento) Mulher e Irrigação. O evento aconteceu na manhã desta terça-feira (28), no Bioparque, em Campo Grande.

Ao falar sobre as linhas de crédito, Rose Modesto apontou que o FCO Mulher era uma demanda antiga, que já havia sido debatida outras em outras ocasiões e hoje se tornou realidade. “A gente sabe que a dificuldade, às vezes encontra de ir para o mercado de trabalho, imagina para poder abrir o seu próprio negócio. Então, o recurso que tem hoje, para o setor empresarial é de aproximadamente R$ 200 milhões para ser utilizado ainda dentro desse ano, onde as mulheres terão a oportunidade de buscar esse recurso”.

Para a diferenciação, entre homens e mulheres que procurarem utilizar o recurso, algumas medidas foram aplicadas, como uma carência maior, tempo maior para o pagamento do empréstimo com juros fixados. Por tanto, em 2023, a taxa deve se manter na casa dos 9%.

O valor destinado para o FCO Irrigação está dentro dos 50% que pode ser utilizado pelo fundo. “Está é uma linha especifica que serve para incentivar o setor a buscar o FCO e investir nessa área, que é fundamental para fortalecer a agricultura familiar e o agronegócio do Centro-Oeste”, comentou

Participando da Caravana da Sudeco, este é o segundo dia de Góis na Capital. Hoje, o ministro destacou o potencial de Mato Grosso do Sul e do Centro-Oeste sobre o tema. “É uma da região do Brasil que mais investe em irrigação e nós temos isso como uma prioridade agora no governo Lula. Com recomendação inclusive do presidente Lula, será feita uma carteira de políticas voltadas a irrigação para se juntar ao PAC. O Brasil tem um potencial de mais de 55 milhões de hectares para irrigação e irriga no máximo 15 % disso se juntar a todo público e privado, então nós precisamos crescer nesse processo”.

O Brasil-Central contribui atualmente com quase 10% no PIB Nacional, com o FCO Irrigação, a contribuição deve aumentar substancialmente.

Caravana Sudeco – Para incentivar e fortalecer o pequeno e médio empresário de Mato Grosso do Sul, os atendimentos devem continuar até amanhã.

Ao longo da programação, estarão presentes nas tendas de atendimento representantes da Sudeco, do Governo Federal e das instituições financeiras parceiras. O atendimento ao público acontece da 9h às 16h, no Mercadão Municipal de Campo Grande, localizado na Rua Sete de Setembro, nº 65 – Centro.

