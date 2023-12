"Férias" de Riedel adiam mudanças no secretariado

A "dança das cadeiras" no primeiro escalão do Governo do Estado, que chegou a ser anunciada por algumas mídias para este mês de dezembro, definitivamente não acontecerá em 2023. Isso porque no próximo dia 24, Riedel já estará afastado do mandato por vinte dias em virtude de suas "férias".

Por uma semana, nem mesmo o vice, Barbosinha, assumirá o cargo, que será exercido pelo deputado estadual, Gerson Claro, que preside a Assembléia Legislativa. Com isso o centro de tomada de decisões estará literalmente paralisado e apenas medidas burocráticas inadiáveis devem ser tomadas por Claro ou Barbosinha nesses vinte dias.



O único fato novo que deve acontecer nesses dias é a posse da atual secretária-adjunta da Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania (Setescc), Viviane Luiza da Silva, que assumirá a nova Secretaria de Estado de Cidadania (Sec), que será desmembrada da pasta de Marcelo Miranda. Não é uma mudança, porém, que envolva saída de membros do time atual.

A reforma ficou para o ano que vem.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no IOS ou Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também