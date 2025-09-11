Menu
Menu Busca quinta, 11 de setembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Política

Flávio Bolsonaro se pronuncia sobre condenação do pai: 'não cita UMA prova'

O filho do ex-presidente questionou a fundamentação do voto da ministra Cármen Lúcia, responsável por desempatar o julgamento, que está em 3 a 1

11 setembro 2025 - 17h51Brenda Assis

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) criticou nesta quinta-feira (11) a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que formou maioria pela condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e de mais sete réus. Em publicação no X (antigo Twitter), o filho do ex-presidente questionou a fundamentação do voto da ministra Cármen Lúcia, responsável por desempatar o julgamento, que está em 3 a 1.

“Carmem Lúcia não individualiza uma única conduta de ninguém, não cita uma prova de absolutamente nada. Pessoas que não se conhecem e nunca se falaram passaram a integrar uma organização criminosa. Discurso virou prova de premeditação. Narrativas viraram fundamento jurídico”, escreveu o senador.

Confira post:

A manifestação da ministra foi feita nesta quinta-feira após o voto do ministro Luiz Fux na quarta (10/9), que divergiu dos colegas Alexandre de Moraes e Flávio Dino. Fux defendeu a absolvição da maior parte dos acusados, enquanto Moraes e Dino já haviam se posicionado pela condenação. O julgamento seguiu com o voto de Cármen Lúcia, que acompanhou a linha da maioria e consolidou o entendimento de que houve crimes.

Os réus, entre eles o ex-presidente Jair Bolsonaro, foram denunciados pela Procuradoria-Geral da República (PGR) por cinco crimes: organização criminosa armada; tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito; golpe de Estado; dano qualificado pela violência e grave ameaça contra patrimônio da União; e deterioração de patrimônio tombado.

Reportar Erro
Energisa Michel Telo - Ago/set25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Alexandre Ramagem, aliado de Bolsonaro e ex-chefe da Abin -
Justiça
STF impõe pena de 16 anos a Ramagem e determina perda do mandato na Câmara dos Deputados
Jair Bolsonaro
Justiça
STF condena Bolsonaro a mais de 27 anos de prisão por crimes ligados à trama golpista
Barbosinha se reuniu com Riedel nesta quinta-feira
Política
Barbosinha destaca que prioridade agora é filiação de Azambuja
Ex-presidente Jair Bolsonaro
Política
Urgente: STF forma maioria para condenar Bolsonaro por tentativa de golpe
João Henrique Miranda Soares Catan e Jair Messias Bolsonaro -
Política
Deputado de MS tenta habeas corpus para Bolsonaro no STF e tem pedido negado
Fachada da prefeitura de Campo Grande
Justiça
Juiz determina que prefeitura comprove em 45 dias promoção de odontologistas
Eduardo Riedel -
Polícia
Riedel anuncia adiantamento da primeira parcela do 13º dos servidores estaduais
Manifestantes pedem fechamento do STF -
Política
Fux diz que protestos pedindo intervenção no STF não configuram crime "propósitos sociais"
Foto: Izaias Medeiros
Política
Câmara Municipal vota projeto social "Voluntários na Saúde"
Projeto é do deputado Roberto Hashioka
Política
PL que impõe repasse de verbas mediante certidões criminais vai à redação final

Mais Lidas

O confronto aconteceu no começo da tarde de hoje
Polícia
AGORA: Denunciado por bater na esposa, homem ataca PM com faca e é morto no Nashiville
Passagem do parque na cidade de São Paulo antes de vir para Campo Grande
Cidade
Maior parque inflável vira atração da criançada em shopping de Campo Grande
Mais um caso de estupro de vulnerável aconteceu em MS
Polícia
Professora de CEINF é investigada por suspeita de estuprar menina de 4 anos em Campo Grande
Bolsonaro
Política
AO VIVO - STF julga Jair Bolsonaro e sete réus por tentativa de golpe