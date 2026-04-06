Flávio Bolsonaro deve vir à Capital nesta quinta-feira

O senador e pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro deve vir em Campo Grande nesta quinta-feira (14), segundo confirmação do ex-governador e presidente do PL em Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja. Até o momento, a programação do político na capital ainda não foi divulgada.

A visita integra articulações do grupo de políticos de direita do estado, que devem discutir a escolha de candidatos do PL ao Senado. Entre os nomes cotados estão Reinaldo Azambuja, o ex-deputado estadual Renan Contar e o deputado federal Marcos Pollon, com um ou dois sendo definidos para a chapa.

Além das eleições proporcionais, o encontro também pode tratar do apoio à reeleição do governador Eduardo Riedel.

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