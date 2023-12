Gerson Claro assumirá governo uma semana

O governador de Mato Grosso do Sul por uma semana, será o deputado Gerson Claro que preside a Assembleia Legislativa. Isso porque Eduardo Riedel se afastará por um período, e o vice-governador Barbosinha, irá tirar férias, simultaneamente, entre o Natal e o Ano Novo.

Conforme mensagem que deve chegar ainda hoje ao legislativo estadual, Riedel se afasta do cargo no dia 24 de dezembro, voltando no dia 14 de janeiro de 2024.

O vice-governador retorna das férias no dia 2 de janeiro do próximo ano, já assumindo as funções de governador.

