Gerson Claro entrega obra de pavimentação e acesso à Cooperalfa em Sidrolândia

Para contribuir e fomentar a economia regional, o governador em exercício Gerson Claro entregou na última quinta-feira (28), a obra de pavimentação e acesso à Cooperalfa (Cooperativa Agroindustrial Alfa), em Sidrolândia. Foram investidos R$ 2,8 milhões para levar asfalto em um trecho de 1,52 km, do entroncamento da MS-162 até a unidade industrial.

"Esta inauguração coroa o ano de muito trabalho do Governo do Estado. Mato Grosso do Sul é o sétimo produtor de suínos do Brasil e o quinto em exportação. Sidrolândia participa desta frente de crescimento. O Estado vive um momento ímpar, de geração de empregos e atração de investimentos. Quem ganha com isto é a população", afirmou Gerson Claro.

O governador em exercício ainda revelou que já foi autorizada mais uma obra no local, que será a pavimentação em frente ao frigorífico. "O Estado tem como lema não deixar ninguém para trás, por isto fez investimentos em todas as regiões, assim como faz em Sidrolândia".

A obra entregue durante a solenidade é muito importante para a população local, já que irá beneficiar produtores rurais, fornecedores e funcionários da empresa, que seguem diariamente para unidade e agora vão dispor de melhores condições, favorecendo inclusive o crescimento da atividade econômica em toda região.

"Para chegarmos até aqui, este projeto passou por várias mãos. Em 2024 serão lançadas obras importantes para Sidrolândia. Teremos um bom futuro para quem deseja o bem da cidade", disse a prefeita de Sidrolândia, Vanda Camilo.

O novo acesso foi viabilizado pela Agesul (pela Agência Estadual de Gestão de Empreendimento), com apoio da Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação). Os recursos são advindos do Fundersul (Fundo de Desenvolvimento do Sistema Rodoviário de MS).

"Quando iniciamos a tratativa de trazer a Cooperalfa, o Estado se comprometeu em fazer o acesso a unidade. Hoje tem a melhor suinocultura do país, com mais avançada tecnologia. Um setor que gera empregos e o Estado vai continuar apoiando", afirmou o secretário da Semadesc, Jaime Verruck.

