Governo apresenta amanhã novas regras sobre o transporte aéreo de animais

O governo federal apresenta nesta quarta-feira (30), por meio do ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, as novas regras para o transporte de animais no setor aéreo, assunto que anda gerando comoção após casos como a morte do cão Joca.

O Ministério de Portos e Aeroportos, em conjunto com a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (Ibama) e o Conselho Federal de Medicina Veterinária (CFMV), coordenou um grupo de trabalho para aprimorar e padronizar as diretrizes sobre o transporte de animais em avião.

Entre as medidas analisadas, estão a contratação de profissionais treinados para identificar intercorrências com pets, o rastreamento dos compartimentos desde a entrega do animal à companhia aérea até a devolução ao tutor e a criação de salas de espera com ambiente e temperatura adequada às necessidades dos animais.

“Estruturar uma legislação é de interesse de todos, porque garante o direito dos passageiros e também que sejam executadas, pelas companhias aéreas, as práticas corretas de acolhimento, alocação, transporte e devolução do pet aos seus donos”, explicou Andreey Teles, médico veterinário e assessor técnico do CFMV.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também