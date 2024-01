Governo formaliza investimentos que somam R$ 21,7 milhões em Coronel Sapucaia

O governo entregou, nesta quinta-feira (11), a obra da reforma geral e ampliação da EE Coronel Sapucaia, além de formalizar obras e convênios que somam mais de R$ 21,7 milhões no município.

Governador em exercício, José Carlos Barbosa, participou da solenidade da assinatura das ordens de serviço para obras de saneamento básico, com investimentos de R$ 2,9 milhões, e pavimentação asfáltica e drenagem nos bairros Vila Nova, Jardim Mandeira e Jardim Antunes, no valor de R$ 10 milhões.

"Estamos fazendo a entrega da reforma da escola que foi construída em 1975 e estava há 20 anos sem revitalização. O Governo do Estado oferece meios e condições para os municípios terem suas escolas reformadas. E outras obras de infraestrutura, importantes para os municípios, estão em andamento e serão realizadas", afirmou o governador em exercício.

Também estiveram presentes os secretários Eduardo Rocha, da Casa Civil, Hélio Peluffo, da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística de Mato Grosso do Sul (Seilog), Hélio Daher, da Secretaria de Estado de Educação (SED), além de outras autoridades estaduais e municipais.

Para Hélio Daher, a obra representa o compromisso do governo com a educação. "Temos a oportunidade de oferecer um local adequado para estudar e lecionar e por isso temos o compromisso de melhorar o aprendizado das nossas crianças e jovens", comentou.

Sobre os investimentos, o secretário Hélio Peluffo destacou o esforço realizado pelo governo. "O Governo do Estado tem feito um esforço muito grande para continuar com os investimentos. O municipalismo é a marca desta gestão, porque as pessoas vivem nas cidades e a gente precisa cuidar de todos".

