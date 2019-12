Habilitado para assumir MS-306, consórcio vencedor se reune com governador

Os representantes das empresas compositoras do Consórcio Way – 306 estiveram em Mato Grosso do Sul para se reunir com o governador Reinaldo Azambuja para aproximar o governo do grupo, que se mostrou interessado em outros projetos pelo estado, e apresentar a documentação do projeto.

O documento já foi qualificado pelo Escritório de Parcerias Estratégicas (EPE), responsáveis pelo projeto da concessão. Assim avançando em mais um passo para a consolidação do plano.

Danilo Marcondes, da empresa GLP, falou do motivo da reuinão com o governador. “O encontro com o governador foi na linha de apresentar o grupo, falar pra ele do nosso interesse e felicidade de ter sido o vencedor da concessão”, disse.

O representante da Tork, André Miari, ressaltou a animação do grupo para dar início ao projeto de concessão. Segundo ele, a previsão da assinatura do contrato é de até final de fevereiro de 2020, podendo dar inícios das obras em abril.

O Consórcio Way – 306 vislumbraram grande oportunidade no mercado sul-mato-grossense. “Conseguimos enxergar o tamanho deste projeto. A importância desta rodovia nos calibrou a oferta que fizemos para ganhar a concessão”, finalizou.

Os prefeitos dos municípios de Cassilândia, Chapadão do Sul e Costa Rica participaram da reunião e demonstraram seu apoio ao projeto de concessão inédito no Estado.

O prefeito Jair Boni Cogo, de Cassilândia, se mostrou esperançoso. “Estamos muitos satisfeitos com esta concessão. É a chegada do progresso que traz emprego também para a região”.

Waldeli Rosa, de Costa Rica, lembrou a importância da rodovia para o agronegócio. “Atualmente a MS-306 tem tráfego parecido com da BR-163, a partir de agora teremos uma boa rodovia para favorecer toda nossa região”, ponderou

João Carlos Krug, de Chapadão do Sul, salientou a geração de empregos que a obra vai proporcionar. “Em geral, vamos melhorar a malha com as intervenções e ainda gerar emprego para população, estamos bastante animados”, finalizou.

De acordo com estudos, com a concessão deve ocorrer uma redução do número de acidentes, geração de mais de dois mil empregos diretos e indiretos, diminuição do tempo de deslocamento e economia de R$ 4 milhões por ano em investimentos na manutenção da rodovia.

O contrato entre o consórcio e o Estado deve acontecer em até 90 dias, com pagamento de 19% do valor da proposta de R$ 605.306.000,00 de outorga. Com previsão de início das obras na rodovia têm previsão de início em meados de 2020, e as praças de pedágio no período de um ano após início dos investimentos.

