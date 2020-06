Instituto Ranking mostra Marquinhos soberano em pesquisa

O Instituto Ranking de Comunicação e Pesquisa divulgou nesta quarta-feira (17) mais um levantamento de intenção de votos para a Prefeitura de Campo Grande.

Na pesquisa espontânea, quando o entrevistado tem a liberdade de opinar em quem pretende votar, sem que haja uma lista de opções para que ele escolha, o atual prefeito Marquinhos Trad (PSD) lidera com 34,17% das intenções de votos, seguido do ex-governador André Puccinelli (MDB) com 6%, a deputada federal Rose Modesto (PSDB) que tem 5,25%, o ex-ministro Henrique Mandetta (DEM) com 2%, o deputado estadual Márcio Fernandes (MDB) que tem 1,42% e procurador licenciado Sérgio Harfouche (Avante), com 1,33%. Veja o gráfico completo:

Já no levantamento estimulado, quando o entrevistador apresenta uma lista de possíveis candidatos ao entrevistado, Marquinhos continua a frente com 48%, seguido de Márcio Fernandes 4,25%, Sérgio Harfouche 4%, Pedro Kemp 3,08%, Marcelo Migliolli (SD) 2,5% e Dagoberto Nogueira (PDT) 2%. Veja o gráfico completo abaixo.

Os números do Instituto Ranking mostram que a exposição de mídia proporcionado pela pandemia tem ajudado o prefeito. O levantamento foi realizado entre os dias 10 e 14 de junho de 2020, quando 1.200 pessoas foram entrevistadas na capital do Mato Grosso do Sul. Para um intervalo de confiança de 95% a margem de erro é de 2.85%, para mais ou para menos. A pesquisa foi registrada com o número: MS-00405/2020.

