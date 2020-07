“Iremos cassar alvará dos estabelecimentos que desobedecem ao Toque de Recolher”, diz Marquinhos

O prefeito de Campo Grande Marquinhos Trad (PSD) falou nesta quinta-feira (2), que a Prefeitura irá cassar o alvará de funcionamento daqueles estabelecimentos comerciais que insistem em desobedecer o Toque de Recolher, estipulado das 22h às 5h. Segundo Marquinhos, o órgãos competentes tem fechado os comércios e orientando os proprietários, porém, alguns desses empresários insistem em desobedecer a ordem de isolamento obrigatório.

Ainda conforme o prefeito, nessa madrugada 29 estabelecimentos foram fechado por desobediência a medida.“devido a essa insistência em descumprir as normas, não teremos outra alternativa a não ser cassar os alvarás de funcionamento dos comércios que não estão respeitando o Toque de Recolher. A doença é séria e tem avançado no Brasil, bem como no nosso estado e as pessoas precisam entender que ela é perigosa”, lamentou.

E completou o alerta dizendo que “o município está emitindo todos os decretos para que você se proteja e eles devem ser cumpridos. O comportamento social é importante, pois não adianta nós oferecermos a vocês o melhor caminho, se não vocês não quiserem andar por ele. O ser-humano precisa aprender a viver em coletividade e, para vencermos essa pandemia, precisamos da colaboração de todos”, projetou.

Abertura dos Buffets

Em relação aos Buffets, o prefeito falou que eles poderão funcionar como os restaurantes. “Nós estamos conversando para realizarmos regramentos a essas empresas, como fizemos com bares e restaurantes, pois entendemos a necessidade financeira que elas estão passando nesse período. Em breve traremos mais esse protocolo de biossegurança”, finalizou.

