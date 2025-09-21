Menu
Política

JD1TV: Campo Grande adere a protestos nacionais contra Anistia e PEC da Blindagem

Os atos começaram a ser articulados em meio ao avanço na Câmara dos dois projetos que estão na mira dos protestos

21 setembro 2025 - 14h50Sarah Chaves
Foto: Reprodução/InstagramFoto: Reprodução/Instagram  

A manifestação contra a PEC da Blindagem e o PL da Anistia em Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul, reuniu centenas de pessoas na manhã deste domingo (21).

A concentração ocorreu na Avenida Afonso Pena, no cruzamento com a 14 de Julho, e contou com a presença de lideranças políticas locais, como os vereadores Jean Ferreira e Luiza Ribeiro, o deputado estadual Pedro Kemp, a deputada federal Camila Jara e o ex-deputado federal Fábio Trad.


Movimento Nacional
Pela manhã, ocorreram os atos em Brasília e em capitais como Salvador, Belo Horizonte e Manaus. Já pela tarde, as manifestações ocorrem em São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, entre outras cidades.

Frentes de movimentos sociais, parlamentares e sindicatos recebem o apoio da classe artística, com shows marcados para durante as manifestações. No Rio de Janeiro, estão previstas as participações de Caetano Veloso, Chico Buarque, Gilberto Gil e Djavan. Já na Bahia, Daniela Mercury e Wagner Moura estarão em ato em Salvador.

No campo da política, o ato no Rio também deve contar com a presença dos líderes do PT e do PSOL na Câmara dos Deputados, respectivamente Lindbergh Farias e Talíria Petrone. Já a primeira vice-líder do PSB, Tabata Amaral, e Guilherme Boulos (PSOL) comparecem à manifestação em São Paulo.

Os atos começaram a ser articulados entre terça (16) e quarta-feira (17), em meio ao avanço na Câmara dos dois projetos que estão na mira dos protestos.

Aprovada pela Câmara na terça, a PEC da Blindagem visa estabelecer um aval do Legislativo — e em votação secreta — para a abertura de processos judiciais contra parlamentares e estender o foro privilegiado a presidentes de partido.
E, na quarta, o plenário da Casa aprovou que um projeto de lei pela anistia a condenados pelo 8 de Janeiro e outros casos relacionados tramite em regime de urgência (ou seja: sem precisar passar pelas comissões temáticas da Câmara).

Ambos os projetos avançaram em paralelo, com apoio de partidos do centrão.

