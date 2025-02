JD1TV: Homem é assassinado a tiros em oficina no São Jorge da Lagoa

Homem, até o momento não identificado, foi executado a tiros no início da tarde deste sábado (1°), em uma oficina mecânica na rua Souto Maior, próximo ao cruzamento com a rua Rio Brilhante, no São Jorge da Lagoa, em Campo Grande.

Informações preliminares apontam que pelo menos duas pessoas usando uma motocicleta, passaram atirando contra a vítima, que caiu dentro da oficina.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) chegou a ser acionado para socorrer a vítima, no entanto, o homem não apresentava mais sinais vitais.

Ainda não há detalhes sobre a motivação e quem são suspeitos. A princípio, o caso é tratado como um acerto de contas.

A Polícia Civil e a Polícia Científica estiveram no local dos fatos para os trabalhos de praxe.

