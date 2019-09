Justiça mantém Jamil e filho presos, e advogado renuncia ao caso

Após entrar com pedido de Habeas Corpus, Jamil Name, Jamil Name Filho, Márcio Cavalvante da Silva e Vladenilson Daniel Olmedo, continuam presos devido à negativa do desembargador Eduardo Machado Rocha. O magistrado de plantão Sideni Soncini Pimentel não julgou o pedido por impedimento.

De acordo com o advogado André Borges, que renunciou da defesa do caso, Sideni não achou correto analisar devido à aproximação entre ele e André Borges, que já advogou para o desembargador em outras ocasiões.

Apesar da renúncia, André informou ao JD1 que os presos continuam sendo acompanhados pelo advogado Renê Siufi, que vai entrar com novo pedido de Habeas Corpus na segunda feira (30), quando um desembargador assume o caso definitivamente, já que Sideni Pimentel e Eduardo Rocha estão atuando como plantonistas.

Deixe seu Comentário

Leia Também