Licitação para construção da ponte na Rota Bioceânica é assinada

O governo do Paraguai autorizou na manhã desse sábado (20), a licitação para elaboração do projeto executivo da ponte de concreto sobre o rio Paraguai.

A obra unirá os municípios fronteiriços de Porto Murtinho e Carmelo Peralta, viabilizando o Corredor Bioceânico, com início da execução em abril de 2020 e prazo de conclusão em três anos.

A ponte, que significará maior impulso econômico para região Sudoeste do Estado e do Alto Paraguai será construída com recursos (R$ 290 milhões) da Itaipu Paraguai e terá uma extensão de 680 metros.

Durante ato de lançamento da licitação, em Carmelo Peralta, pelo presidente paraguaio Mário Abdo Benítez, o Dnit (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) entregou o estudo de impacto ambiental da obra.

O governador Reinaldo Azambuja, saudou o presidente paraguaio.“Vivemos um momento histórico e quero parabenizar a atitude arrojada dos governos do Brasil e do Paraguai por unir os dois países por uma obra emblemática, que também nos torna competitivos na medida em que encurtamos caminhos em mais de oito mil quilômetros de distância ao mercado asiático”.

Ao ressaltar a materialização de uma logística fundamental para o agronegócio e o desenvolvimento da região, o governador disse que Brasil e Paraguai estão dando um grande passo para a tão sonhada integração latino-americana.

Reinaldo Azambuja disse que Porto Murtinho, com a construção da ponte e os investimentos portuários para fomentar o transporte pela Hidrovia do Paraguai, deixará de ser o fim de linha e uma região estagnada pelo seu isolamento.

“Esta região será o centro do eixo entre os oceanos Atlântico e Pacífico, atraindo a produção de 100 milhões de toneladas de grãos da região Centro-Oeste e fomentando o turismo, outra fonte de riqueza”, destacou.

Depois de reforçar o convite ao presidente paraguaio para participar da entrega da nova sede da Colônia Paraguai, em construção pelo Governo do Estado em Campo Grande, ainda este ano, o governador disse que estará presente à inauguração da ponte sobre o Rio Paraguai, em abril de 2023. “Não serei mais o governador do meu Estado, mas faço questão de estar aqui como cidadão comum, compartilhando desse momento histórico”, completou.

