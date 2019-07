Licitação para construção de ponte na Rota Bioceânica será lançada dia 20

O presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, deputado Paulo Corrêa, esteve em Assunção e conversou com o presidente do país vizinho, Mario Abdo Benítez, sobre a construção da Rota Bioceânica.

A viagem de Paulo aconteceu junto com o Governador Reinaldo Azambuja e a Ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina Corrêa da Costa Dias,

Foi anunciado, durante a agenda, que a licitação para estudos de viabilidade e construção da Ponte entre Carmelo Peralta e Porto Murtinho será lançada no próximo dia 20 de julho. O objetivo é que as obras para a construção da ponte internacional sejam iniciadas até o final de 2020.

O presidente da Assembleia destacou o avanço nas negociações para construção da terceira ponte entre Brasil e Paraguai. “Fomos recebidos pelo presidente Mario Abdo e discutimos as duas pontes, não só a ponte que liga Porto Murtinho a Carmelo Peralta, como também a ponte que liga San Lazaro, Vallemi e Porto Murtinho, para que possamos acessar o cimento produzido em Vallemi. São vários assuntos. Acho que prosperamos bastante e no dia 20 vamos assinar o lançamento do projeto final da Ponte sobre o Rio Paraguai, um sonho acalentado há mais de 30 anos pelo povo do Mato Grosso do Sul”, explicou Corrêa.

Já o governador disse que a agenda foi muito positiva e um grande avanço. “Uma agenda extremamente produtiva, de muitos resultados positivos tanto para o Brasil e Mato Grosso do Sul, quanto para o Paraguai. Fazer essa integração é muito importante”, explicou.

Construção

A ponte entre Carmello Peralta e Porto Murtinho terá 680 metros de comprimento e será totalmente custeada pela Itaipu binacional, que ficará responsável também pelos estudos de viabilidade, estudos socioambientais e projeto final, com capacidade para suportar grandes cargas e o custo aproximando é de U$ 75 milhões, o que equivale a R$ 307,5 milhões.

A comitiva brasileira também discutiu com o governo Paraguai a ponte sobre o Rio Apa, a criação de um parque tecnológico entre Ponta Porã e Pedro Juan Cabellero e a instalação de aduanas em Ponta Porã e Mundo Novo.

Os gestores também participaram da agenda no Ministério da Agricultura do Paraguai para estreitar as relações entre sanidade animal e vegetal e visitou a feira agropecuária internacional.

O presidente Mario Abdo falou sobre o encontro em seu Twitter e no Facebook. “Hoje recebemos as autoridades de Mato Grosso do Sul, Brasil, com quem conversamos sobre o passo histórico que estamos dando com a construção das duas pontes internacionais. Além disso, com a Rota Bioceânica, a produção das nossas regiões chegará aos portos do Pacífico”.

A Ministra da Agricultura, Tereza Cristina, elogiou o trabalho conjunto entre as autoridades do Paraguai e Brasil, principalmente na área de agricultura e pecuária. “Há uma sincronia em várias atividades entre Brasil e Paraguai, principalmente na área de agricultura e pecuária”, disse, destacando que isso garante o avanço dos projetos que fazem o desenvolvimento de ambos os países.

Deixe seu Comentário

Leia Também