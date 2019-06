No Parlasul, Nelsinho defende Rota Bioceânica

O senador Nelsinho Trad (PSD/MS) membro titular do Parlamento do Mercosul participou na segunda-feira (17) do I Seminário Internacional sobre os Desafios Regionais para a Implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), em Montevidéu, no Uruguai.

No encontro Nelsinho Trad debateu sobre o Projeto da Rota Bioceânica, corredor que saí de Santos, passa por Mato Grosso do Sul e vai até Antofagasta (Chile) e liga o Atlântico ao Pacífico

“Estou aqui para defender o nosso projeto, porque representa a redução de 8 mil quilômetros marítimos de distância entre o Brasil e os países asiáticos, também redução de 40% dos fretes e geração de economia e renda para Mato Grosso do Sul e para todo o País”, enfatizou.

Durante o encontro, que discute sobre as 17 metas globais estabelecidas pela Assembleia Geral das Nações Unidas, o senador e outros membros da comissão de Infraestrutura também discutiram sobre a organização do I Seminário de Integração de Infraestrutura de Transporte Ferroviário na América do Sul, previsto para o dia 12 de agosto, em Assunção, no Paraguai.

Potêncial de US$ 1,5 bilhão para MS

De acordo com o levantamento dos Ministérios das Relações Exteriores e de Infraestrutura e do Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada (Ipea), apresentado pelo senador Nelsinho, a nova opção rodoviária que passa por Mato Grosso do Sul e liga o Brasil ao Chile, por meio do Paraguai e Argentina, representa potencial para movimentar US$ 1,5 bilhão por ano em exportações de carnes, açúcar, farelo de soja e couros, para os outros países por onde o corredor passará e também para o mercado asiático.

“A Federação da Indústria do meu estado informou que esse volume de recursos equivale a mais de um quarto do total do faturamento com as exportações de Mato Grosso do Sul no ano passado, que foi de R$ 5,6 bilhões”, ressaltou.

