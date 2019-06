Nelsinho quer reduzir tarifa do transporte público

O senador Nelsinho Trad solicitou audiência pública na Comissão de Infraestrutura do Senado para debater alternativas de redução no preço da tarifa do transporte público coletivo.



Motivo de indignação por parte dos usuários, o transporte público de Campo Grande foi tema de postagens em redes sociais e matérias jornalísticas nas primeiras horas desta sexta-feira (14), isso porque, o serviço parou devido à greve geral. O caos foi assistido de perto pelo senador que garantiu lutar para que a população tenha seu clamor atendido. “Estamos trabalhando nesse sentido e vamos ver se a gente consegue fechar a equação para organizar essa questão”, disse sobre a redução da tarifa.



Para o senador Nelsinho, a capacidade de pagamento da população está em queda por dois fatores: perda do poder de compra do salário mínimo e aumento do preço das tarifas acima da inflação. O parlamentar sul-mato-grossense destacou ainda que a redução das tarifas seria um projeto social, porque melhoraria a vida das pessoas que dependem do transporte público. “Desde que a 'conta feche', que as prefeituras e as empresas cedam, existem saídas para se reduzir o valor da passagens”, disse.



Serão convidados para participar da audiência o secretário de Mobilidade e Serviços Urbanos do Ministério do Desenvolvimento Regional, Jean Carlos Pejo, o secretário Especial de Relações Governamentais da Casa Civil da Presidência da República, Giácomo Trento, representante da Frente Nacional de Prefeitos, representante do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), representante da Confederação Nacional dos Usuários de Transportes (CONUT) e representante da Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos (NTU).



A data da audiência pública será divulgada assim que for agendada pela Comissão de Infraestrutura do Senado.

