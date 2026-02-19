Líderes do PSB em MS vão à Brasília nos próximos dias para alinhar comando partidário

Membros da direção do Partido Socialista Brasileiro (PSB) em Mato Grosso do Sul devem ir a Brasília nos próximos dias para tratar do futuro do comando estadual da legenda. A informação foi confirmada nesta quinta-feira (19) pelo vereador Carlos Augusto Borges, o “Carlão”, que preside o diretório municipal do partido.

Atualmente, quem comanda a comissão provisória estadual do PSB é o deputado estadual Paulo Duarte. Segundo Carlão, o objetivo do encontro com a executiva nacional é defender que o partido permaneça sob a condução de quadros históricos da sigla em MS.

Em declaração à reportagem, Carlão afirmou, “A gente quer mostrar para o presidente nacional que o partido tem que ficar com nós. Se o Paulo sair, a legenda nossa é fraca para ele reeleger ele. A gente volta o partido para outro membro que é do PSB, que já está faz tempo no partido. Não é entregar o PSB para alguém de outros partidos. Eles colocam aí uma pessoa, um figurante; acabou a eleição, eles abandonam o partido. Então, a gente quer que, se o Paulo saindo da presidência, que coloque um que já está no partido há tempo.”

A movimentação ocorre em meio a rumores de que o PT em Mato Grosso do Sul quer interferir na condução do PSB, ao mesmo tempo que a nível nacional o partido se alinha a reeleição do presidente Lula, posição que tem rejeição no Estado.

Questionado sobre possíveis nomes para comandar o PSB em Mato Grosso do Sul, Carlão explicou que o assunto ainda está em discussão interna, “Nós estamos discutindo, vamos levar uns três nomes. Vamos ver se o Ricardo não aceitar, vamos ver o Lauro, estamos discutindo os três nomes. Nós temos alguns membros. Fora o Ricardo, nós temos alguns membros do partido, tem que levar o currículo da pessoa também.”

A intenção da comitiva, segundo Carlão, é buscar autonomia junto à direção nacional para reorganizar o partido no estado. O encontro deve ocorrer na próxima semana com o prefeito de Recife, João Campos, que atualmente preside nacionalmente o PSB.

Sobre o teor da conversa, Carlão detalhou, “se nós conversar com o presidente, deixar autonomia para nós mexermos aqui, nós vamos montar uma chapa, lançar candidato a deputado federal, nós vamos mexer o doce.”

Ele ainda acrescentou que, com autonomia, o partido pretende fortalecer a legenda no interior, “Se ele deixar para nós, vamos tentar montar. Aí vamos correr atrás do interior; nós temos ex-prefeitos, ex-vereadores e vamos convidar todo mundo para ser candidato. Para a gente conseguir montar uma chapa para deputado estadual, temos chance de eleger um, o Paulo ficando ou não.”

