Lula deve ir à Guiana para participar da cúpula do Caricom em fevereiro

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve ir à Guiana, em fevereiro, para participar da cúpula do Mercado Comum e Comunidade do Caribe (Caricom), bloco que reúne 20 nações caribenhas. O Brasil foi convidado a participar do evento, já que não integra o bloco.

Lula deve visitar a Guiana logo após uma série de agendas continente africano. O presidente participará no Egito de agendar, entre 15 e 16 de fevereiro, e de lá deve partir para Adis Abeba, na Etiópia, onde participará da Cúpula da União Africana em 17 e 18 de fevereiro.

O encontro ocorre com um aumento nas tensões entre a Venezuela e a Guiana, já que o presidente venezuelano Nicolás Maduro reivindicou a região de Essequibo. Lula se disponibilizou a mediar o conflito em território brasileiro.

