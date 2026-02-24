Lula deve vir para a COP15 Pantanal, em Campo Grande

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve participar da 15ª Reunião da Conferência das Partes da Convenção sobre a Conservação de Espécies Migratórias de Animais Silvestres (COP15), que será realizada entre os dias 23 e 29 de março de 2026, em Campo Grande (MS).

Conforme apurado pelo JD1 Notícias, a presença do chefe do Executivo é esperada no evento internacional, embora, até o momento, a participação ainda não conste na agenda oficial da Presidência da República.

A COP15 é considerada um dos principais fóruns multilaterais voltados à proteção da fauna migratória global. O encontro reunirá governos, cientistas, povos indígenas, comunidades tradicionais e organizações da sociedade civil para debater medidas de conservação diante das ameaças crescentes às espécies e seus habitats, especialmente em razão das atividades humanas e das mudanças climáticas.

A eventual vinda de Lula é vista como estratégica, já que a biodiversidade brasileira ocupa papel central na agenda ambiental de seu governo. O presidente participou de conferências ambientais anteriores e tem reforçado, em agendas internacionais, o compromisso do Brasil com a preservação ambiental e o enfrentamento às mudanças climáticas.

