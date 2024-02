Lula deverá se encontrar com Lira ainda esta semana

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva irá se encontrar com os presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, durante o processo de retomada dos trabalhos do Congresso Nacional e para discutir a pauta prioritária do governo no Legislativo.

O encontro com Lira já tem data marcada, e deve acontecer na quinta-feira (22), porém, ainda não se tem uma data para quando o presidente irá se reunir com Pacheco. Outras lideranças no Legislativo também estarão sendo convidadas para o encontro.

Um dos temas da conversa prevista com Pacheco é a reoneração da folha, que prevê a retomada gradual de impostos em 17 setores da economia a partir de abril.

