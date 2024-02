Lula diz que Brasil deve retomar potencial de parceria com a África

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva embarcou na tarde desta terça-feira (13) em direção à África, onde cumprirá agendas ao longo da semana no Egito e na Etiópia, além de participar, como convidado, da Assembleia da União Africana.

Antes de embarcar rumo ao continente africano, o presidente foi ao seu perfil do X, antigo Twitter, afirmar que o Brasil deve retornar seu potencial de parceria com a África.

"Embarco para o Egito nesta terça-feira de carnaval. Na sequência, visito a Etiópia para a reunião da União Africana. Sempre trabalhando junto com o dr. Geraldo. O Brasil tem fortes relações históricas e culturais com o continente africano e devemos retomar o potencial dessa parceria", diz a publicação.

O vice-presidente Geraldo Alckmin irá assumir a presidência durante a viagem de Lula, e acompanhou a partida do presidente na Base Aérea de Brasília.

