Lula diz que enviará projeto de isenção do IR ao Congresso na próxima semana

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou, durante evento em Sorocaba, no interior de São Paulo, nesta sexta-feira (13), que vai enviar ao Congresso Nacional ainda na próxima terça-feira (18) o projeto que prevê a isenção do Imposto de Renda para quem tem renda de até R$ 5 mil mensal.

Lula defende a medida, afirmando que quem paga mais imposto são os que tem desconto direto na folha de pagamento, enquanto os mais ricos são os que mais sonegam.

“Quem paga Imposto de Renda é quem tem desconto na fonte, porque não tem como sonegar, é descontado na folha de pagamento. Mas quem ganha muito às vezes nem paga, inventa sempre uma mutreta qualquer para não pagar”, explicou.

Ele ainda afirmou que tem “gente que fica nervosa porque ele quer cuidar de pobre”, e que essas pessoas mais humildes são as que mais precisam de ajuda do estado.

