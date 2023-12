Lula entra "de férias", mas deve continuar despachando remotamente

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deu início, nesta terça-feira (26), a um período de recesso de final de ano, e embarcou ainda hoje, ao lado da primeira-dama Janja, para a Restinga da Marambaia, no Rio de Janeiro, onde deverá passar o período de “férias”.

Apesar de estar fora do Distrito Federal, o presidente resolveu não dar o cargo ao seu vice, Geraldo Alckmin, e deverá continuar despachando de forma remota e assinando os atos do governo federal.

A Ilha, de posse da União e administrada pelas Forças Armadas, fica localizada no litoral fluminense e conta com uma base naval da Marinha e é sede para o Centro de Adestramento da Ilha de Marambaia (Cadim).

Alckmin permanecerá em Brasília, e terá reunião ainda nesta semana com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para discutir medidas do governo sobre a desoneração da folha de pagamentos e maneiras de compensar a decisão.

