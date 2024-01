Lula oficializa nomeação de Lewandowski como ministro da Justiça

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva oficializou nesta segunda-feira (22), em ato publicado no Diário Oficial da União de hoje, a nomeação do ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal (STF) Ricardo Lewandowski para o comando do Ministério da Justiça.

Segundo o ato, Lewandowski assumirá o cargo, deixado por Flávio Dino, que assumira vaga no STF, a partir do dia 1º de fevereiro, e já tem três nomes escolhidos para comporem a nova formação da pasta.

Manoel Carlos de Almeida Neto será o novo secretário-executivo; Mário Sarrubbo ocupara a posição de secretário nacional de Segurança Pública; e Ana Maria Neves chefiará o gabinete do ministro.

Segundo Lewandowski, ele dará atenção especial para a segurança pública, investindo em atividades de inteligência e na coordenação de polícias para combater o crime organizado.

"A segurança pública merecerá especial atenção do Ministério da Justiça sob minha gestão, que deverá expandir as atividades de inteligência e a coordenação entre as distintas autoridades policiais da União, estados e municípios para um combate mais eficaz, mais eficiente, à criminalidade organizada", declarou o futuro ministro.

