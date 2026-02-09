Menu
Política

Lula parabeniza vitória de Antônio Seguro em Portugal

Brasil seguirá trabalhando para fortalecer relações bilaterais

09 fevereiro 2026 - 12h24Luiz Vinicius, com informações da Agência Brasil
Novo presidente de Portugal, Antônio José SeguroNovo presidente de Portugal, Antônio José Seguro   (Reuters/Pedro Nunes)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva parabenizou Antônio José Seguro pela vitória nas eleições de Portugal. Em seu perfil na rede social X, Lula classificou o triunfo como expressivo e citou vitória da democracia.

“Uma eleição que se desenvolveu de forma pacífica e representa a vitória da democracia num momento tão importante para a Europa e o mundo. E consolida a posição de Portugal de apoio ao acordo Mercosul-União Europeia,” afirmou Lula. 

No post, ele disse, ainda, que o Brasil seguirá trabalhando em parceria com o presidente eleito e o primeiro-ministro de Portugal, Luís Montenegro, pelo fortalecimento das relações bilaterais, em defesa do multilateralismo e do desenvolvimento sustentável.

O socialista Antônio José Seguro foi eleito neste domingo (8) presidente de Portugal, ultrapassando a marca de três milhões de votos. Ele derrotou o candidato da extrema-direita André Ventura, no segundo turno das eleições.

Com mais de 11 milhões de cidadãos aptos a votar, Seguro tinha conseguido, até as 21h30 (horário local), mais de 3,3 milhões de votos. Seu adversário, André Ventura, somava 1,6 milhão de votos. A abstenção estava próxima dos 50%.

