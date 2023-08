Manejo de águas é foco de visita de ministro

Na manhã desta terça-feira (29), o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), Waldez Góis, participou da assinatura da Governança do Pacto das Águas, no Bioparque, em Campo Grande. O Pacto é uma ação do MIDR com o governo de Mato Grosso do Sul e a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA), para fortalecer a relação institucional, aumentar a cooperação para o aprimoramento da gestão de recursos hídricos, da regulação dos serviços de saneamento.

Durante o evento, Waldez destacou que o processo já está perto de ser concluído com as 27 unidades da federação. “O que estamos fazendo, com todos os estados brasileiros, diante sobretudo das mudanças climáticas é uma série de medidas que estão sendo adotadas para ter a governança das águas, sejam federais ou não pactuada com os estados”, comentou.

Em complemento, o ministro informou que o Pacto pode ser fundamental para contribuí para o controle e manutenção da água. “Essa dinâmica contribui muito para que a gente não só cuide desse bem elementar enquanto fonte, mas também enquanto uso na regulação, de maneira que o governo central e os governos estaduais tenham melhor governança sobre esse bem essencial para a vida, para a produção, para o consumo humano”, disse Waldez Góis.

O vice-governador de Mato Grosso do Sul, Barbosinha, comentou que o estado caminha para a universalidade de serviços de coleta e tratamento de esgoto. “Somos banhados por duas das maiores bacias hidrográficas do Brasil. Por tanto, a questão da irrigação também é fundamental para que nós tenhamos com a ANA, Sanesul e Semadesc todo um encaminhamento e regras claras para a utilização deste bem tão precioso”.

O ministro cumpre agenda em Campo Grande deste a manhã de segunda-feira (28), quando chegou para o lançamento da Caravana da Sudeco.

Deixe seu Comentário

Leia Também