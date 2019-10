Miglioli troca de partido

O ex-secretário Infraestrutura de Reinaldo Azambuja, Marcelo Miglioli, está deixando o ninho tucano para se filiar ao Solidariedade, com objetivo de disputar a prefeitura de Campo Grande, nas eleições de 2020.

Ao JD1 Notícias, Miglioli, que disputou uma das vagas ao Senado em 2018, afirmou que aceitou a mudança de partido pela decisão de o Solidariedade ter um candidato a prefeito na capital. “É um projeto que interessa pra gente. Saímos de uma eleição pelo Senado, onde conseguimos passar uma boa mensagem para a população. Tivemos uma boa votação aqui em Campo Grande. É um partido que me sinto a vontade por conhecer a muito tempo e o PSDB ainda tem uma indefinição em relação a 2020, em função disso, conversei com algumas pessoas do PSDB justificando a minha saída”, afirmou.

Questionado se a derrota nas urnas em 2018 teria motivado algum desentendimento com o PSDB, Miglioli destacou que não. “Fiz uma belíssima eleição, tive o apoio das pessoas que tinham compromisso comigo, desde o início foi feito uma chapa com dois candidatos que era meu nome e o do senador Nelsinho Trad, caminhamos juntos sem nenhum problema e eleição é assim: alguém ganha, alguém perde. Eu terminando a eleição, fui cuidar um pouco da minha vida pessoal, mas, de forma alguma chateado. Nunca houve desentendimento, de forma alguma deixei o governo por conta disso”, afirmou.

Miglioli pontuou que o Solidariedade já tem um “nome forte”, citando o deputado estadual Lucas de Lima, mas destacou que o importante é que o seu novo partido terá um projeto e uma candidatura própria para a capital.

O ato de filiação deverá acontecer no dia 26 de outubro. Na próxima terça-feira (8), Miglioli formalizará seu desligamento do PSDB.

