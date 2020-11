Moraes determina prisão domiciliar de blogueiro bolsonarista

Marcos Tenório, com informações do G1

A Polícia Federal (PF) realizou nesta terça-feira (17) buscas na casa do blogueiro bolsonarista Oswaldo Eustáquio em Brasília. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), ainda determinou a prisão domiciliar de Eustáquio, que terá que usar tornozeleira eletrônica.

A ação contra Eustáquio faz parte do inquérito que investiga a organização e o financiamento de atos antidemocráticos. Os atos que foram realizados diversas vezes por simpatizantes do presidente Jair Bolsonaro, faziam reivindicações ilegais, como o fechamento do Congresso e do STF. Moraes é o relator do caso no STF.

Segundo o portal G1, Eustáquio teria que cumprir algumas medidas durante o inquérito, e teria desobedecido, com isso Moraes determinou as buscas na casa dele. Ele não pode viajar sem comunicar a Justiça e nem faz publicações nas redes sociais, mas não obedeceu por isso a prisão domiciliar.

Moraes falou que Eustáquio publicou "inúmeras" fake news na internet em que atribuía falsamente crimes ao candidato à prefeitura de São Paulo Guilherme Boulos (Psol).

"Como se vê, os fatos revelam-se gravíssimos. O investigado insiste em descumprir as medidas que lhe foram impostas, em verdadeira afronta ao órgão judiciário e à administração da Justiça", afirmou Moraes na decisão.

