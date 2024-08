Moraes intima Bolsonaro e Valdemar a explicar ida ao mesmo evento

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, intimou o ex-presidente Jair Bolsonaro e Valdemar Costa Neto para explicarem a ida ao mesmo evento político no último sábado (03), em São Paulo, mesmo estando proibidos de manter contato direto.

Em decisão assinada na quinta-feira (08), Moraes deu prazo de 48h para a dupla explicar a ida à convenção municipal do MDB, que oficializou a candidatura à reeleição do atual prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes.

“Embora devidamente cientes acerca da proibição de manterem contato, determino a intimação de ambos para que esclareçam, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o eventual descumprimento da medida cautelar diversa da prisão fixada anteriormente”, diz Moraes na decisão.

Valdemar e Bolsonaro estão proibidos de manter contato direto desde 7 de fevereiro de 2024, por decisão de Moraes. Com a proibição, os dois mantêm uma logística para evitar se cruzarem na sede do PL, em Brasília, onde ambos dão expediente.

Os dois também elegeram uma interlocutora de confiança para se comunicarem. A escolhida foi Dana Vidal Costa, atual esposa de Valdemar. Ela é uma das principais responsáveis por levar recados entre os dois.

