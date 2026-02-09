Menu
Menu Busca segunda, 09 de fevereiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Política

Motta encaminha proposta que prevê o fim da escala 6x1 para CCJ

Em publicação nas redes sociais, Motta afirmou que o debate será conduzido com diálogo entre diferentes setores

09 fevereiro 2026 - 19h11Brenda Assis
Hugo Motta - Hugo Motta -   (Foto: Agência Câmara de Notícias)

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), encaminhou à Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ) uma proposta de emenda à Constituição que prevê mudanças na escala de trabalho 6x1, modelo em que o trabalhador atua seis dias consecutivos e descansa um.

A CCJ deve analisar duas propostas que tramitam em conjunto: a PEC 8/2025, apresentada pela deputada Erika Hilton (Psol-SP), e a PEC 221/2019, do deputado Reginaldo Lopes (PT-MG). Nesta etapa, os deputados avaliam apenas se os textos atendem aos requisitos constitucionais. Caso sejam considerados admissíveis, seguem para uma comissão especial antes de eventual votação em plenário.

Em publicação nas redes sociais, Motta afirmou que o debate será conduzido com diálogo entre diferentes setores. “Vamos ouvir todos os setores com equilíbrio e responsabilidade para entregar a melhor lei para os brasileiros. O mundo avançou, principalmente na área tecnológica, e o Brasil não pode ficar para trás”, escreveu.

Em entrevista a uma rádio da Paraíba, o presidente da Câmara disse que a pauta é uma demanda antiga de trabalhadores e tem impacto na economia. Segundo ele, a discussão busca melhorar a qualidade de vida dos empregados. “A escala 6x1 precisa ser diminuída. Vamos dar um passo firme na dignidade do trabalhador, mais qualidade de vida e respeito aos brasileiros”, afirmou.

As propostas ainda não têm data definida para análise na CCJ.

Reportar Erro
UNIMED

Deixe seu Comentário

Leia Também

Hugo Motta e seu antecessor e padrinho, Arthur Lira
Política
Gastos da Câmara com diárias disparam e sobem 78% em um ano
Novo presidente de Portugal, Antônio José Seguro
Política
Lula parabeniza vitória de Antônio Seguro em Portugal
Socialista foi eleito com ampla vantagem na votação
Política
Antônio Seguro é eleito presidente de Portugal ao derrotar candidato da extrema-direita
O caso aconteceu na tarde de hoje
Política
Jovem surta e ameaça se jogar de prédio em condomínio de Campo Grande
Portugal elege o novo presidente
Política
Portugal vai às urnas no segundo turno para escolher novo presidente
STF Fachada e Estátua da Justiça -
Política
Caixa dois pode ser punido como improbidade administrativa, determina STF
Em MS, mais 81 mil eleitores têm alguma pendência com a Justiça Eleitoral.
Política
Eleitores têm 90 dias para regularização do título eleitoral
Foto: Reuters/George Frey/File Photo
Política
Senado pode quebrar patente do Mounjaro e autorizar produção do medicamento no Brasil
Vereadores, Neto Santos, Papy, Daniel (Dourados), Junior Coringa
Política
Encontro estadual da UCV deve reunir vereadores em Campo Grande
Gerson Claro, presidente da Assembleia Legislativa -
Política
Gerson cria condições para disputar cadeira no Senado

Mais Lidas

Lucas Bitencourt em visita a Escola João de Paula Ribeiro
Educação
Kits escolares não chegam a todos e prefeitura joga entrega para após o Carnaval
Gislaine Esther Lubas Moreira Moura
Geral
Morre a advogada e professora Gislaine Moura
Imagem ilustrativa
Polícia
Menina de 2 anos é embebedada e socorrida com traumatismo craniano na Capital
Viatura da DEAM -
Polícia
Jovem surta após usar drogas e diz que foi estuprada pelo pai em Campo Grande