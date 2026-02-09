Motta encaminha proposta que prevê o fim da escala 6x1 para CCJ

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), encaminhou à Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ) uma proposta de emenda à Constituição que prevê mudanças na escala de trabalho 6x1, modelo em que o trabalhador atua seis dias consecutivos e descansa um.

A CCJ deve analisar duas propostas que tramitam em conjunto: a PEC 8/2025, apresentada pela deputada Erika Hilton (Psol-SP), e a PEC 221/2019, do deputado Reginaldo Lopes (PT-MG). Nesta etapa, os deputados avaliam apenas se os textos atendem aos requisitos constitucionais. Caso sejam considerados admissíveis, seguem para uma comissão especial antes de eventual votação em plenário.

Em publicação nas redes sociais, Motta afirmou que o debate será conduzido com diálogo entre diferentes setores. “Vamos ouvir todos os setores com equilíbrio e responsabilidade para entregar a melhor lei para os brasileiros. O mundo avançou, principalmente na área tecnológica, e o Brasil não pode ficar para trás”, escreveu.

Em entrevista a uma rádio da Paraíba, o presidente da Câmara disse que a pauta é uma demanda antiga de trabalhadores e tem impacto na economia. Segundo ele, a discussão busca melhorar a qualidade de vida dos empregados. “A escala 6x1 precisa ser diminuída. Vamos dar um passo firme na dignidade do trabalhador, mais qualidade de vida e respeito aos brasileiros”, afirmou.

As propostas ainda não têm data definida para análise na CCJ.

