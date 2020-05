Ajuda: MS envia 4,3 mil medicamentos ao Amapá

Flávio Veras, com informações do Governo de MS

O Governo de Mato Grosso do Sul enviou no último domingo (25) ao Amapá, 4,8 mil medicamentos utilizados para tratamento de pacientes em UTIs, principalmente nos casos mais grave do novo coronavírus (Covid-19). A crise pandêmica no estado é muito grave, ele tem a pior taxa de incidência de Covid-19 no Brasil – 778,5 casos registrados da doença a cada 100 mil habitantes, conforme o Ministério da Saúde

Segundo o Governo de MS, a ação foi autorizada pelo governador Reinaldo Azambuja após apelo do Governo do Amapá com intermediação do senador Davi Alcolumbre, presidente do Senado Federal. “O meu agradecimento pela solidariedade que, mais uma vez, salvará vidas!”, falou o congressista em uma rede social.

Nesta terça-feira (26), em live nas redes sociais do Governo de MS, o secretário estadual de Governo e Gestão Estratégica, Eduardo Riedel, falou sobre a ajuda.

“Pudemos auxiliar o Amapá com medicamentos e outros produtos pedidos em uma situação muito delicada em que os amapaenses vivem. Sem dúvida nenhuma, esses medicamentos terão impacto muito importante em salvar vidas”, destacou.

Com apoio da Casa Militar, uma aeronave foi carregada com 2.400 unidades de Fentanil, 2.300 de Midazolan e 144 de Rocurônio. “Fizemos uma verdadeira operação de guerra para podermos prestar, com urgência, essa ação humanitária para o Amapá. “Hoje esses medicamentos já estão sendo usados nos pacientes mais graves lá do Amapá”, disse o secretário estadual de Saúde de MS, Geraldo Resende.

Ainda de acordo com o secretário, os remédios foram enviados após conferência no estoque sul-mato-grossense. Ele afirmou que não faltarão medicamentos para Mato Grosso do Sul e que o Amapá irá devolver a mesma quantidade recebida após obter das indústrias farmacêuticas as unidades adquiridas. As fábricas estão registrando atrasos na produção dos medicamentos devido à alta demanda.

Ao receber os remédios ainda no domingo, o secretário estadual de Saúde do Amapá, Juan Mendes da Silva, agradeceu ao governo do Estado de Mato Grosso do Sul. “Deus abençoe imensamente a gestão de vocês. O povo do Amapá será eternamente grato. Vidas estão sendo salvas”, salientou.

