"Não podemos ter vergonha", diz João Rocha

O presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, vereador Prof. João Rocha, fez uma reflexão sobre o exercício parlamentar, durante a sessão desta terça-feira (24). Segundo ele, é preciso ter responsabilidade no cargo e respeitar opiniões diferentes.

“O que dizemos repercute rapidamente, de certo e errado, de bom e ruim. Precisamos ter responsabilidade no exercício do mandato. Não podemos perder o viés do coletivo, o viés da unidade entre vereadores, com liberdade de expressar pensamentos. Aqui, prevalece a maioria e precisamos entender o contraditório. Nem sempre vamos ser contemplados”, analisou.

João Rocha, salienta que os vereadores devem entender que o mandato é em função dos cidadãos. “Quando somos escolhidos, alguém entendeu que merecemos essa confiança. Não podemos ter vergonha, temos que honrar essa confiança. Não podemos misturar profissão lá fora com o que temos aqui nesta Casa. Não somos professores ou policiais. Essa experiência nos calça para fazer um bom mandato. Não podemos nos vestir de vereador e vir nesta Casa fazer outro papel”, finalizou.

