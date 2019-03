Nelsinho e Tereza Cristina vão aos EUA com Bolsonaro

O senador Nelsinho Trad, e a ministra da Agricultura, Tereza Cristina,viajam na manhã deste domingo (17) para Washington, nos Estados Unidos, na comitiva do presidente Jair Bolsonaro. A saída será às 8h (horário de Brasília) o voo tem duração de 9h e a chegada está prevista para as 16h. A prioridade do governo brasileiro será buscar investimentos no país.

Conforme programação divulgada, o primeiro evento em Washington será às 19h, um jantar do presidente e sua comitiva com formadores de opinião na embaixada do Brasil em Washington. Onde o presidente Jair Bolsonaro participará de um jantar VIP para grandes empresários.

Na segunda-feira (18) às 17h10 o senador Nelsinho Trad, e a ministra Tereza se juntam à comitiva do presidente Jair Bolsonaro, no painel “O futuro da economia brasileira”. Nelsinho também participa de um jantar oferecido pelo Conselho Empresarial Brasil-EUA.

Na manhã de terça-feira (19), o senador sul-mato-grossense, participa do encontro como secretário-geral da Organização dos Estados Americanos, Luis Almagro, o evento será às 9h30.

E as 12h05, o presidente Bolsonaro visita à Casa Branca. O presidente terá um encontro privado no salão Oval com o presidente Donald Trump e, depois, haverá um almoço de trabalho com a participação de toda a comitiva. Logo depois, haverá uma declaração à imprensa.

E por fim, toda a comitiva irá a uma cerimônia onde depositarão flores no Cemitério Nacional de Arlington. Às 21h45, o presidente, juntamente com alguns membros de sua comissão, retornam para o Brasil, a chegada está prevista para às 7h45 da manhã de quarta-feira (20).

Participam da comitiva de Bolsonaro

Ministro de Estado das Relações Exteriores, Ernesto Araujo.

Embaixador do Brasil em Washington, Sergio Amaral.

Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro.

Ministro de Estado da Economia, Paulo Guedes.

Ministra de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina.

Ministro de estado de Minas e Energia, Almirante Bento Costa Lima.

Ministro de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações, Marcos Pontes.

Ministro de Estado Chefe do Gabinete de Segurança Institucional, General Augusto Heleno.

Senador Nelsinho Trad (PSD).

Deputado Federal Eduardo Bolsonaro (PSC).

Presidente da Apex-Brasil, Alex Carreiro.

