Nelsinho tem 'melhora geral' no quadro de saÃºde, diz mÃ©dico

O senador Nelsinho Trad, infectado pelo novo coronavírus (Covid-19), recebeu a liberação dos médicos para terminar o seu tratamento em um apartamento do Hospital Sírio Libanês de Brasília. Segundo nota emitida nesta sexta-feira (20) pela assessoria de imprensa do parlamentar, ele está bem e com sinais vitais estáveis.

O parlamentar recebeu a liberação pelo médico Dr. Alexandre Cunha. Segundo o especialista, há uma melhora no quadro geral da saúde do parlamentar.

No início do mês, o senador - que é presidente da Comissão de Relações Internacionais do Senado Federal – integrou a comitiva que viajou com o presidente Jair Bolsonaro, no início deste mês, para a Flórida (EUA). Além dele, outras 17 pessoas que participaram da viagem contraíram a doença.





