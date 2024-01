Nikolas Ferreira deve ser processado por associar assassinato de Marielle ao PT

A deputada federal Gleisi Hoffmann (PT-PR), presidente nacional do partido, afirmou nesta quarta-feira (24), em suas redes sociais, que Nikolas Ferreira (PL-MG) irá “responder por mais este crime” após associar o Partido dos Trabalhadores ao assassinato de Marielle.

Em suas redes sociais, Nikolas insinuou que Domingos Brazão, que atualmente é um dos acusadores de serem mandantes do assassinato da vereadora carioca, é petista.

Após o site The Intercept divulgar informação que o ex-policial militar Ronnie Lessa delatou o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE) Domingos Brazão como um dos mandantes do assassinato, o parlamentar foi até as redes sociais e comentou sobre uma foto em que Brazão aparece ao lado do ex-presidente da Câmara Eduardo Cunha, com um adesivo escrito “Dilma 13”, em apoio à primeira candidatura do ex-presidente.

“O cara que tem foto com adesivo no peito da Dilma e o vice-presidente do PT [Washington Quaquá] diz que ele esteve em várias campanhas eleitorais juntos, não pode ser chamado de petista. Mas o Bolsonaro podia ser chamado de mandante da morte da Marielle durante anos”, escreveu o parlamentar em seu X, antigo Twitter.

Em publicação na rede social, a presidente da sigla rebateu as acusações.

“A turma do Bolsonaro nem esperou a Justiça validar a delação do assassino de Marielle e Anderson pra espalhar mentiras contra o PT. É nojenta a fakenews do bolsonarista Nikolas e ele terá de responder por mais este crime. Quem teve apoio do suposto mandante em 2018 foi Jair Bolsonaro, prometendo "metralhar os petistas". Tudo q o PT quer é q a Polícia, o MP e a Justiça concluam a investigação, sem interferências q a prejudiquem. O mandante desse crime, seja quem for, tem de pagar!”, disse a deputada.

