Noite de homenagens na Câmara Municipal

Os vereadores da Câmara Municipal promoveram uma Sessão Solene, com entrega de Títulos de Cidadão Campo-Grandense, Títulos de Cidadão Benemérito e Medalhas do Mérito Legislativo.

Como parte das comemorações dos 120 anos de Campo Grande, oevento aconteceu no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo e reuniu representantes de diferentes segmentos da sociedade na noite de quarta-feira (21).

O vereador João Rocha, presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, destacou a importância de reconhecer exemplos de ações e atitudes de pessoas que contribuem para o desenvolvimento da capital sul-mato-grossense. “A cidade precisa de referência, de exemplos de valores, de atitudes, de ações, trabalhos e contribuições para a comunidade. Isso que estamos fazendo aqui serve para dar visibilidade à sociedade para que essas pessoas sirvam de referência para acreditarmos em dias melhores. Os que fizeram se sintam prestigiados como referência e espelho a serem seguidos”, finalizou o presidente da Casa de Leis.

O evento lotou o Palácio Popular da Cultura com 87 homenageados em reconhecimento aos serviços prestados para contribuir no desenvolvimento da cidade e na melhoria da qualidade de vida dos moradores.

Médicos, empresários, agentes públicos e representantes de diferentes setores da sociedade foram agraciados com as mais altas comendas do Legislativo Municipal.

Confira a lista dos homenageados:

ADEMIR SANTANA

Medalha do Mérito Legislativo - Audney de Souza Lima

Título de Cidadão Campo-grandense - Moacyr Basso Junior

Medalha do Mérito Legislativo - Walter Martins de Queiroz

ANDRÉ SALINEIRO

Título de Cidadão Campo-grandense - Carlos Alberto Pereira

Título de Cidadão Campo-grandense - Murilo Zauith

Medalha do Mérito Legislativo - Tereza Cristina Corrêa da Costa Dias

AYRTON ARAUJO DO PT

Título de Cidadão Campo-grandense - Fábio Herivelton Krauss

Título de Cidadã Campo-grandense - Maria Helena Juliace de Araujo

Título de Cidadão Campo-grandense - Zenando Ferreira

BETINHO

Título de Cidadão Benemérito - Helton Douglas da Silva

Medalha do Mérito Legislativo - Marco Aurélio de Oliveira Rocha

Título de Cidadão Campo-grandense - Paulo Rogério Zerwes

CARLÃO

Medalha do Mérito Legislativo - Adriana Lima Cedrão

Medalha do Mérito Legislativo - Lucilaine Aparecida Tenório de Medeiros

Título de Cidadão Campo-grandense - Luiz Antônio Monteiro Simões

CAZUZA

Medalha do Mérito Legislativo - Flavio Aparecido João

Medalha do Mérito Legislativo -Gilson Ferrucio Pinesso

Título de Cidadão Campo-grandense - Jadir Barcelos Bueno

CHIQUINHO TELLES

Título de Cidadão Campo-grandense - Ademar Vieira Junior

Título de Cidadão Campo-grandense - Elias Fortunato Gomes

Título de Cidadão Campo-grandense - Luiz Roberto Rosalim

DELEGADO WELLINGTON

Título de Cidadã Campo-grandense - Christiane Grossi de Araújo Rocha

Título de Cidadã Campo-grandense - Deborah Mazzola Nunes Pereira

Título de Cidadão Campo-grandense - Matusalém Sotolani

DHARLENG CAMPOS

Título de Cidadão Campo-grandense - Rodrigo Scherer Zirr

Título de Cidadã Campo-grandense - Rosana Aparecida Costa

Título de Cidadão Campo-grandense - Reginaldo Nascimento Padilha

DR. ANTONIO CRUZ

Título de Cidadã Campo-grandense - Magali Marlon Picarelli

Título de Cidadão Campo-grandense - Osmar Baptista de Oliveira

Título de Cidadão Campo-grandense - Urandir Fernandes de Oliveira

DR. CURY

Título de Cidadão Campo-grandense - Cícero Gralha Junior

Título de Cidadão Campo-grandense - Cristiano Alves Nepomuceno

Título de Cidadão Campo-grandense - Lucas da Silva Marcondes

DR. LIVIO

Título de Cidadã Benemérita - Artemiza Lima Coelho

Título de Cidadão Campo-grandense - Hermenegildo Torres Filho

Título de Cidadão Benemérito - Vitor Hugo Santana Rojas

DR. LOESTER

Título de Cidadã Campo-grandense - Carolina Mas Cardoso Franco

Título de Cidadão Benemérito - Diego Andrade Nassif

Título de Cidadão Campo-grandense - Marcio Lolli Ghetti

DR. WILSON SAMI

Medalha do Mérito Legislativo - Anita Maria Bellin

Título de Cidadão Campo-grandense - Edgar Rodrigues Pereira

Título de Cidadão Campo-grandense - José Antônio Avesani Junior

EDUARDO ROMERO

Título de Cidadão Campo-grandense - Darwin Antônio Longo de Oliveira

Medalha do Mérito Legislativo - Edison Caramalac

Título de Cidadã Campo-grandense - Maria Cristina Ferreira Tavares Rodrigues

ENFERMEIRA CIDA AMARAL

Título de Cidadão Campo-grandense - Luiz Sebastião Ribeiro

Título de Cidadão Campo-grandense - Miguel Alberto de Souza Porto

Título de Cidadã Campo-grandense - Léla Duarte

FRITZ

Título de Cidadão Campo-grandense - Claudio Cesar da Silva

Título de Cidadã Campo-grandense - Filomena Aparecida Depolito Fluminhan

Título de Cidadão Campo-grandense - Hiran Sebastião Meneghelli Filho

GILMAR DA CRUZ

Título de Cidadão Campo-grandense - Antônio Cirino Ferro

Título de Cidadão Campo-grandense - Delí Marcos dos Santos

Título de Cidadão Campo-grandense - Francisco Washington Barbosa

JOÃO CÉSAR MATTOGROSSO

Título de Cidadão Campo-grandense - Luiz Carlos da Rocha Lima

Medalha do Mérito Legislativo - Paulo Corrêa

Título de Cidadão Benemérito - Reinaldo Azambuja Silva

JUNIOR LONGO

Título de Cidadão Campo-grandense - Esacheu Cipriano Nascimento

Título de Cidadã Campo-grandense - Simone Beatriz Assis de Rezende

Título de Cidadão Campo-grandense - Soraia Inácio de Campos

ODILON DE OLIVEIRA

Título de Cidadão Campo-grandense - Gelásio Roque Lani

Medalha do Mérito Legislativo - Luciano Medeiros Barbosa Rodrigues

Medalha do Mérito Legislativo - Richard Aldrin Fernandes Custódio

OTÁVIO TRAD

Título de Cidadã Campo-grandense - Ana Paula Gonçalves de Lima Resende

Título de Cidadã Campo-grandense - Leda Henriques Abes

Título de Cidadã Campo-grandense - Rosângela Porto Alegre Tomasi Lopes

PAPY

Título de Cidadão Campo-grandense - Luiz Antônio Cese

Título de Cidadão Campo-grandense - Odemilson Roberto Castro Fassa

Título de Cidadão Campo-grandense - Vilson Barreto Moralles

PASTOR JEREMIAS FLORES

Título de Cidadão Campo-grandense - Adriano Chadid Magalhães

Título de Cidadã Campo-grandense - Elisa Cleia Pinheiro Rodrigues Nobre

Medalha do Mérito Legislativo - Guilherme Frederico de Figueiredo Castro

PROF. JOÃO ROCHA

Título de Cidadã Campo-grandense - Berenice Maria Jacob Domingues de Paula Almeida

Título de Cidadão Benemérito - Marcos Marcello Trad

Título de Cidadão Campo-grandense - Sidemar de Lima Acosta

VALDIR GOMES

Título de Cidadão Benemérito - André Buainain

Título de Cidadã Campo-grandense - Elza Fernandes Ortelhado

Título de Cidadão Campo-grandense - José Mauro Pinto de Castro Filho

VETERINÁRIO FRANCISCO

Título de Cidadão Campo-grandense - Luiz Alberto Ovando

Título de Cidadão Campo-grandense - Luiz Carlos Correia de Lima

Título de Cidadão Campo-grandense - Orasil Romeu Bandini

VINICIUS SIQUEIRA

Título de Cidadão Campo-grandense - Antonio Carlos Carbonaro Salles

Título de Cidadã Campo-grandense - Fabrícia Gomes Monteiro Salles

Título de Cidadã Campo-grandense - Soraya Vieira Thronicke

WILLIAM MAKSOUD

Título de Cidadão Campo-grandense - Márcio Antônio Torres Filho

Título de Cidadão Campo-grandense - Marco Antônio Saling

Título de Cidadão Campo-grandense - Rubens Murillo Guelpa Rossi

